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Aydın'daki jeotermal eylemine çevrecilerden destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 18:51 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi çevresine yapılacak jeotermal enerji santraline karşı kurdukları çadırda, 75 gündür nöbet tutan köylülerü Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar'dan gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye çevreciler de destekledi.

Aydın'daki jeotermal eylemine çevrecilerden destek

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi çevresine yapılacak jeotermal enerji santraline karşı kurdukları çadırda, 75 gündür nöbet tutan köylülerü Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar'dan gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye çevreciler de destekledi. Çevreciler, sorunlarına çözüm bulunmazsa Meclis'in önüne çadır kuracaklarını söyledi.
Aydın'da hızla artan jeotermal santrallerden doğaya salınan sıvı ile gazların, ilin havasını, suyunu ve toprağını kirlettiğini savunan Kızılcaköy sakinleri, mahallelerine kurulmak istenilen jeotermal santrale karşı olduklarını dile getirdi. Şirket yetkililerinin mahalleye girmemesi için başlatılan çadır nöbetinde 75'inci güne ulaşıldı. Köylülerin eyleminde çevre il ve ilçelerden de destek geldi. Kızılcaköylülerin eylemine, son olarak 2 otobüsle gelen Aydın Çevre ve Kültür Platformu Derneği, Germencik Çevre ve Doğa Derneği'nin yanı sıra Uşak Ulubey Doğal Üretim Çevre ve Dayanışma Derneği, Avgan Banaz Çayı Koruma ve Yaşatma Derneği, Murat Dağı Yaşatma Platformu, Uşak Nar Kadın Dayanışma Ağı, Denizli Büyük Menderes İnisiyatifi, Denizli Çal Çiftçiler Birliği ve Uşak Çevre Gönüllüleri Derneği üyeleri destek verdi.
'BİRLİK OLMALIYIZ'
Germencik Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Mehmet Vergili, jeotermale tepki için birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğine dikkati çekerken, Germencik Çevre ve Doğa Derneği Basın Sözcüsü Metin Aydın ise çevre illerden gelen çevrecilerin jeotermal eyleminde verdiği destek dolayısıyla onur duyduklarını söyledi. Avgan Banaz Çayı Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ufuk Gökmen de Büyük Menderes Nehri'nin doğduğu yerden bütün dünyayı doyurduğu yere geldiğini belirterek, "Suyun doğduğu bölgeden büyük Menderes'i kirletmeye başladılar. Orada büyük bir direniş gerçekleştirdik. Ama Kızılcaköylülerin buradaki 2 ayı aşkın süredir yaptığı direniş gözlerimizi doldurdu. Çünkü bu Büyük Menderes Havzası İsrail'den daha büyük bir toprağı kapsıyor. İncirin memleketi tüm dünyayı doyuruyor" dedi.
'AVUÇ İÇİ KADAR KÖYÜN NERESİNE KOYACAKLAR?'
Kızılcaköylü kadınlar adına konuşan Leyla Çiyanşen de "Biz çok önemli bir iş yapıyoruz ki polis ve jandarmalar bizi yollarda karşılıyor. JES'i arka avlumuza mı koyacaksınız? Bir avuç köy. Sağımda hayvan çiftliği, soluna millet taşınmış, oturuyor. Bu devasa borularla insanlar hiç iç içe yaşar mı? İnsanın mantığı almıyor. Bizi buradan sürmek, çıkarmak istiyorlarsa aldanırlar. 'Köylü' diyerek, bizleri sindirmeye çalışıyorlar. Kadınlara diyorum ki uyanık olun, eşinize bile sözünüzü dinletin. Elektriksiz de yaşanabilir ama havasız, yiyeceksiz hiçbir şey olmaz. Biz burada bamya, incir ve fasulye ile uğraşan insanlarız. Bizim JES'le bir işimiz yok" diye konuştu.
Meclisin avlusuna çadır kuracağını belirten Çiyanşen, "Sorunumuza çözüm bulunmazsa yarın Meclis'in avlusuna çadır kurup oturacağım. Köyde oturma, Meclis'te oturma, ben nerede oturacağım? Burası İstiklal Savaşı'nda, Efeler tarafından kazanıldı. Salı günü de Cumhurbaşkanı ile görüşmeye gideceğiz. Görüşebilirsek kendisine de aynı soruyu soracağım" dedi. Açıklamaların ardından kalabalık, olaysız dağıldı.

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Aydın'daki jeotermal eylemine çevrecilerden destekAydın'daki jeotermal eylemine çevrecilerden destekAydın'daki jeotermal eylemine çevrecilerden destekAydın'daki jeotermal eylemine çevrecilerden destek

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