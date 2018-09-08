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Aydın'daki silahlı kavgada iki çocuk yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 13:26 | Son Güncelleme

Aydın'daki silahlı kavgada iki çocuk yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre Mesudiye Mahallesi'nde oturan F.A, C.Ü. ve T.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

İddiaya göre F.A. evden aldığı av tüfeğiyle etrafa ateş açarken saçmalar, Azra Nur Üşüntü (6) ve Menderes Enes Üşüntü'ye (2) isabet etti. Yaralanan çocuklar, olay yerine sevkedilen sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, alayın ardından kaçan F.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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