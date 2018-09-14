Aydın'daki terör soruşturmasında yargılanan İngiliz ile sevgilisine hapis cezası

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'da, terör örgütü PYD/PKK soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İngiltere vatandaşı J.A.R.'ye 7 yıl 6 ay, kız arkadaşı M.Y.A.'ya ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne, e-posta ile terör örgütü PYD/PKK içinde faaliyet gösteren 3 kişinin, Didim'de tatil yaptıkları ihbarı geldi. İhbar üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 26 Temmuz 2017 tarihinde harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, İngiltere uyruklu J.A.R., Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı M.Y.A. ve annesi V.P.R.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyallere de el koyuldu. İfadeleri alınan şüphelilerden J.A.R.'nin, 2015'te örgüte tıbbi yardımda bulunmak üzere Suriye'ye gittiğini ve 3 ay kaldığını belirterek, "YPG'den silah eğitimi aldım; ancak herhangi bir çatışmaya girmedim. Daha sonra buradan ayrılarak, İngiltere'ye döndüm. 10 gün kadar önce M.Y.A. ve annesi V.P.R.A. ile birlikte tatil amacıyla Türkiye'ye geldik" dediği kaydedildi.

Şüphelilerden J.A.R. ve M.Y.A.'nin, sosyal medya hesaplarında, giydikleri terör örgütünün kıyafetleriyle YPG'nin propagandasını yaptıkları tespit edilirken, V.P.R.A. hakkında ise suç tespiti bulunamadı. V.P.R.A., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi. İngiltere vatandaşı J.A.R., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı M.Y.A. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Didim Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından İngiliz J.A.R. hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 ile 10 yıl, M.Y.A. hakkında ise 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 3 ile 5 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aydın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında J.A.R., adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Davanın bugün görülen 4'üncü ve karar duruşmasına, tutuksuz sanık J.A.R. sağlık sorunları nedeniyle katılmadı. Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan kız arkadaşı M.Y.A. ise İngiltere'ye gittiği için duruşmada yer almadı. Sanık avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Tutuksuz sanık J.A.R.'ye 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. J.A.R. hakkındaki karar kesinleşinceye kadar yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol hükümlerinin devamına hükmedildi. Diğer sanık M.Y.A. ise 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi; ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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