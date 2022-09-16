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Aydın'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

16.09.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi İzmir Aydın D-525 kara yolunda Ü.G.Ü'nün (36) kullandığı 06 GU 295 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Ü.G.Ü. ile araçta bulunan U.Ö. (50) S.F.Ü. (4) M.A.Ü. (2) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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trafik kazası Aydın

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