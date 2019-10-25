Aydın'daki uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, otomobilde sentetik uyuşturucuyla yakalanan biri doktor 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin, dün Efeler ilçesindeki kontrol noktasında durdurduğu otomobilde 50 gram sentetik uyuşturucuyla birlikte yakaladığı doktor E.Ç. (35) ile bakıcılık yaptığı belirlenen K.D. ve arkadaşı S.D, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doktor E.Ç'nin ifadesinde, içici olduğunu, kendisini uyuşturucuya çocuğunun bakıcısı K.D ve erkek arkadaşı S.D'nin alıştırdığını söylediği öğrenildi.

K.D'nin ise otomobilde seyir halindeyken E.Ç'nin polisleri görmesi üzerine iç çamaşırındaki uyuşturucuyu çıkararak 10 yaşındaki çocuğuna verdiğini iddia ettiği belirtildi.

Öte yandan, şüphelilerin yakalanmadan önce iki arabayla seyir halinde olduğu, öndeki arabada bulunan S.D'nin polisleri görünce E.Ç'yi arayarak uyuşturucuyu saklaması için uyardığı, "emniyet kemerinizi takın, yollar dolu" diyerek şifreli mesaj verdiği kaydedildi.

Efeler ilçesinde dün bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçe girişinde iki şüpheli aracı durdurmuş, doktorun bulunduğu otomobilde 50 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi, 1 tabanca, diğer otomobilde ise 1 tabanca ele geçirmişti.

Nazilli Devlet Hastanesinde görevli olduğu öğrenilen kadın doktor E.Ç. ile K.D. ve S.D, gözaltına alınmıştı.

