Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Aydın merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezi ve Muğla'nın Marmaris ilçesinde çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde bir miktar uyuşturucu ve bir tabanca bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

