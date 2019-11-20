Aydın’dan Bahçeli’ye ziyaret

Bir dizi temas için Ankara’da bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Cumhur ittifakı Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Davut aydın, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’yi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ziyaret ettim. Kendilerinin sıhhati çok şükür yerindeydi. Kısa sohbet etme fırsatımız oldu. Kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

