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Aydın'dan gelin geldiği Mardin'de 29 yıl sonra muhtar seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

Mardin'in Suriye sınırındaki kırsal Çukuryurt Mahallesi'ne 29 yıl önce Aydın'dan gelen Yasemin Düzce, kadınların talebi üzerine aday olduğu muhtarlığı kazandı - Yasemin Düzce: - "'Burada deniz görmeyen çocuklarımız var. Yıllardır hayalim, belediyeler ile temasa geçip buradaki çocukları denize götürmek"

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesine Aydın'dan 29 yıl önce gelin gelen Yasemin Düzce, kırsal Çukuryurt Mahallesi'nin muhtarı seçildi.

Gümrük memuru Yasemin Düzce, 29 yıl önce evlendiği meslektaşı eşi Galip Düzce ile Suriye sınırındaki Artuklu ilçesine bağlı bağlı Çukuryurt Mahallesi'ne yerleşti. Tayinlerinin çıkmasının ardından değişik illerde görev yapan Düzce çifti 2 yıl önce emekli olduktan sonra Çukuryurt'a geri döndü.

Gelin geldiği mahalleye kadınların yoğun desteğiyle muhtar adayı olan Düzce, kendisine rakip çıkmayınca 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 162 oyun 140'ını alarak muhtar seçildi.

- Maaşıyla kadınlara okuma yazma öğretecek

Düzce yaptığı açıklamada, ilk hedefinin kadınlara okuma-yazma öğretilmesi ile deniz görmeyen çocukları denizle tanıştırmak olduğunu söyledi.

29 yıl önce Çukuryurt'a gelin geldiğini, o zaman köydeki kadınlara okuma-yazma öğretmek için yaptığı girişimlerde başarılı olamadığını anlatan Düzce, kadınların talebi üzerine muhtar adayı olduğunu kaydetti.

En çok çocuk ve kadınlara yönelik projeler gerçekleştirmeyi hedeflediğini dile getiren Düzce, şunları aktardı:

"Çocuklar için çok önemli projelerim var. Burada deniz görmeyen çocuklarımız var. Yıllardır hayalim belediyeler ile temasa geçip buradaki çocukları denize götürmeyi veya buraya bir havuz kurmayı çok istiyorum. İkincisi ise bu devirde hala okuma-yazma bilmeyen kadınlarımız var. Onlara kurs açılması için çalışacağım. Olmazsa muhtarlık maaşıyla ile bir öğretmen tutup kadınlarımıza okuma-yazma eğitimi vermeyi planlıyorum. Kadınların oyu ile seçildim, erkeklere söz hakkı vermediler ve beni tercih ettiler."

Yasemin Düzce'nin eşi Galip Düzce de köydekilerin çoğunluğunun yakını olduğunu belirterek, "Kadın muhtar olmasını istediklerini söylediler. Burası Mardin; hoşgörü ve kardeşlik şehri. Dışarıdan bir gelin gelip burada muhtar seçilmesi bunun en güzel örneği." ifadesini kullandı.

Mahalleli 58 yaşındaki Bürüce Arı da Düzce'yi çok sevdiklerini belirterek, "Çok çalışkan biri inşallah başarılı olacaktır.'' dedi.

İclal Adıgüzel de Düzce'nin muhtar olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Kendisini seçtiğimiz için gurur duyuyoruz. Aydın’dan gelip Mardin'de muhtar oluşundan gurur duyuyoruz.'' diye konuştu.

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