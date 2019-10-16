HABER

Aydın’dan gelip hasmını Tarsus’ta öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 10:51 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi hasmı olduğu iddia edilen şahsı öldürdü.Olay, Yunus Emre Mahallesi Hayvan Pazarı’nda meydana geldi.

Aydın’dan gelip hasmını Tarsus’ta öldürdü

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi hasmı olduğu iddia edilen şahsı öldürdü.
Olay, Yunus Emre Mahallesi Hayvan Pazarı’nda meydana geldi. Aydın’dan sabah 07.00 sıralarında Tarsus’taki hayvan pazarına gelen F.Y. (69) adlı şüpheli Kemal Öztunç’u aramaya başladı. F.Y. belindeki silahı çıkararak havyan pazarındaki kafeteryada Kemal Öztunç’a (66), rastgele ateş etti. Bir şarjörü Kemal Öztunç’un üzerine boşaltan şüpheli ikinci şarjörü de takıp olay yerinden uzaklaştı. Kemal Öztunç olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı araştırmada, bir bahçe içerisinde saklanan F.K.’yi suç aleti ile birlikte yakaladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın’dan gelip hasmını Tarsus’ta öldürdü

Aydın’dan gelip hasmını Tarsus’ta öldürdü

Aydın’dan gelip hasmını Tarsus’ta öldürdü

PARTNER Hangi burç nasıl tahrik olur? Hangi burç nasıl tahrik olur?
Pos cihazı tefeciliği yapan örgüte operasyonPos cihazı tefeciliği yapan örgüte operasyon
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıKayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.