Aydın'dan harekattaki askerlere destek

Kuru incir üretim merkezi Aydın'da Barış Pınarı Harekatı'na destek için başlatılan kampanyada toplanan yaklaşık 3 ton kuru incir, harekatta görev alan askerlere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Germencik Ziraat Odası Başkanlığınca başlatılan kampanyada üreticilerin bağışladığı yaklaşık 3 ton kuru incir, Kızılay aracılığıyla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gönderilmek üzere kamyonete yüklendi.

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, burada yaptığı konuşmada, kampanyaya destek veren tüm üreticilere teşekkür etti.

Oda Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu da "Üreticilerimizin bağışladığı kuru incirleri bugün itibarıyla Suriye sınırındaki askerlerimize gönderiyoruz. Bütün Mehmetçiklerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Kızılay Aydın Şube Başkanı Mesut Mezkit ise "Harekata katılan askerlerimize inşallah bu incirleri götüreceğiz. Bu kampanyayı başlatan, destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah askerlerimizi korusun, onların yardımcısı olsun." diye konuştu.

İncirlerin yüklendiği kamyonet, yapılan duanın ardından asker selamıyla uğurlandı.

