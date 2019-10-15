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Aydın'dan Mehmetçiğe incir

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 10:44 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerler için kuru incir kampanyası başlatıldı.

Aydın'dan Mehmetçiğe incir

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Germencik ilçesinde, 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerler için kuru incir kampanyası başlatıldı. Mehmetçiğe gönderilmek üzere 3 ton kuru incir toplandı.
Yaş ve kuru incirde Aydın'ın önde gelen ilçesi Germencik'teki Ziraat Odası üyeleri, 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için harekete geçti. Türk askerine moral olması için kentte, kuru incir desteği kampanyası başlatıldı. İlçe sakinleri, ellerindeki sofralık kuru incirleri, poşetlerle muhtarlıklara teslim ederken, kilolarca incir toplandı. İnciri olmayan kadın ise evindeki çay, şeker ve kuru bakliyatları getirdi. Kampanya kapsamında, 3 ton kuru incir toplandığı belirtildi.
Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını belirtti. Germencik Ziraat Odası Meclis Başkanı Necip Aslan ise "Manevi olarak onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Gözbebeğimiz Mehmetçiğe, göz nurumuz inciri gönderiyoruz" dedi.
Selatin Mahallesi'nin muhtarı Fikret Kacar ve Bozköy Mahallesi'nin muhtarı Yüksel Güllü de halkın, Mehmetçiğin yanında olduğunu göstermek için kampanyaya yoğun katılım gösterdiğini belirtti.

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Aydın'dan Mehmetçiğe incirAydın'dan Mehmetçiğe incirAydın'dan Mehmetçiğe incirAydın'dan Mehmetçiğe incir

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