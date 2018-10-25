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Bu iddia Aydın'ı karıştırdı! 'Defineciler gelir diye korkuyoruz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 07:19 | Son Güncelleme

Aydın Koçarlı'nın Çeşme Köyü'nün Kadılar Mahallesi'nde oturan Bayram Ali Ünlü'nün vefat etmesinin ardından çocuklarına miras kalan evi şimdilerde paylaşılamaz oldu. Öyle ki defineciler, yakın markaja aldığı bu ev için 500 bin lira fiyat dahi biçtiler. Çünkü evin altında pek çok tarihi eser olduğuna inanılıyor. Aydınoğulları ve Cihanoğlu dönemlerinde kadıların oturduğu evde 40 ton altın olduğu iddia ediliyor.

Defineciler tarafından evlerinin talan edileceğinden korkan ev sahipleri, söylentilerin artması üzerine devlet yetkililerine başvurdu. Yapılan ilk çalışma sonucunda da varlığından bahsedilen tarihi eserler arasında yer alan dikilitaşa ulaşıldı. Dikilitaşın yanında bir de mağara olduğunun saptanması ise diğer söylentilerin gerçek çıkma olasılığını düşündürür oldu.

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Aydın Koçarlı'nın Çeşme mahallesindeki evlerinin altında 40 ton altın olduğu iddia edilen Ünlü ailesi, definecilerin gelip kazı yapmasından korkuyor. Oturdukları evlerinin altında 40 ton altın olduğu iddiasıyla gündeme gelen Ünlü ailesi, artık uyku uyuyamaz hale geldi.
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Geçtiğimiz hafta haberlerin çıkmasından sonra definecilerin gelip kazı yapmasından korkan aile, ayrıca akrabalarının ve köylülerin alay konusu oldu.
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Aydınoğulları ve Cihanoğlu dönemlerinde kadıların oturduğu Mahalle olan Koçarlı Çeşme köyünün Kadılar Mahallesi`nde oturan Bayram Ali Ünlü, vefat edince evi çocuklarına miras kaldı.
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Torunu Şendil Ünlü tarafından kullanılan eve satması için defineciler tarafından 500 bin lira teklif edilince ev sahibi durumdan şüphelenip jandarmaya müracaat etti.
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Evin altında yapılan incelemede asırlardır adından söz edilen ‘dikilitaş' da evin altındaki ahırda çıktı.
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Dedesinden miras kalma Kadılar Mahallesi'ndeki evin üzerine yeni ev yaparken çok sayıda işlemeli ve tarihi değeri olan taşlarla dikili taşın yanında mağara çıktığını belirten Şendil Ünlü, "Ne çıkarsa çıksın. Resmi ve devlet eliyle kazılmasını istiyorum. Bunun için resmi işlemler başladı. Evraklar tamamlandıktan sonra kazı yapılacak. Kimisi 4 ton kimisi 40 ton altından söz ediyor." demişti.
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Anahtar Kelimeler:
Aydın miras tarihi eser

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