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Aydın'ın 4 ilçesinde yol uygulaması: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 14:21 | Son Güncelleme

AYDIN'da jandarmanın 4 ayrı ilçede yaptığı yol denetiminde, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın 4 ilçesinde yol uygulaması: 8 gözaltı

Latif SANSÜR/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da jandarmanın 4 ayrı ilçede yaptığı yol denetiminde, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 8 kişi gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından, dün Kuşadası, Efeler, Söke ve Germencik ilçelerinde yol denetimleri yapıldı. Denetimlerde, 70 araçtaki toplam 1637 kişinin kimlik sorgumaları gerçekleştirildi.
Kuşadası'nın Yeniköy Mahallesi'ndeki denetimlerde durdurulan M.L.U. yönetimindeki otomobilde yapılan aramada, torpido gözünde ruhsatsız 1 tabanca, 7 mermi, Efeler ilçesi Serçeköy Mahallesi'nde durdurulan Z.B.E.'ye ait otomobilde de koltuk altına gizlenmiş ruhsatsız 1 tabanca ile bu tabancaya ait 20 mermi ele geçirildi.
Söke'nin Atburgazı Mahallesi'nde durdurulan otomobildeki B.A. ile A.H.'nin tedirgin davranışlarından şüphelenen jandarma, arama yaptı. Aramada, tarihi değeri olduğu değerlendirilen 2 heykel başı ve 1 çömlek ile niteliği anlaşılamayan bir taş ele geçirdi. Buradaki denetimde durdurulan bir başka otomobil sürücüsü S.B.'nin hayvan hırsızlığı suçundan arandığı belirlenip, gözaltına alındı.
Germencik ilçesi Ömerbeyli Mahallesi'ndeki denetimlerde ise Ü.K. ile C.S.'nin içinde bulunduğu at arabası durduruldu. At arabasındaki el arabası ile traktör sepetinin kırsal Alangüllü Mahallesi'ndeki bir evden çalındığı ortaya çıktı. Ayrıca 2 şüpheliden C.S.'nin basit yaralama suçundan arandığı tespit edilip, gözaltına alındı. Buradaki denetimde, uyuşturucu madde satmak ve kullanmak suçundan aranan M.Y. de yakalandı.
Dört ilçedeki denetimlerde gözaltına alınan toplam 8 kişinin jandarmadaki işlemleri sürerken, ele geçirilen tabanca ve mermiler ise kriminal inceleme için laboratuvara, tarihi değeri olduğu değerlendirilen eserler ise Aydın Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Çalıntı olduğu anlaşılan el arabası ve traktör sepeti ise tutanakla sahiplerine teslim edildi.

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