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Aydın’ın bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 00:56 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bıçaklı kavga yapan 2 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.  Olay, saat 22.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesinde meydana geldi.

Aydın’ın bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı 

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bıçaklı kavga yapan 2 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir evde henüz belirlenemeyen nedenle Kenan S. (15) ve Yusuf U. (51) arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, Kenan S. ve Yusuf U., birbirine bıçakla saldırdı. Kavgada ikisi de ağır şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa alarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Kenan S. ve Yusuf U.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aydın’ın bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı Aydın’ın bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı Aydın’ın bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı Aydın’ın bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

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