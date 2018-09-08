Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı kutlandı

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü konser ve renkli gösterilerle kutlandı.
Atatürk Kent Meydanı'ndaki konser öncesi süs havuzunda ışık, ateş ve su gösterisi yapıldı.
Havuzdaki gösterinin ardından rock grubu Duman sahne aldı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da seyircilerin arasına katılarak konseri izledi.
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