"Aydın'ın ihracatını 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"

AYDIN (AA) - Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın'ın tarımda çok iyi durumda olduğuna işaret ederek, "Baldan süte, kestaneden incire kadar birçok ürün üretilebiliyor. Bu ürünlerin iyi tanıtılması ve katma değerinin artırılarak pazarlanması gerek. Hedefimiz Aydın'ın ihracatını 3 milyar dolara çıkarmak." dedi. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Anadolu Buluşmaları kapsamında, Aydın Valiliği ortaklığında kentin ekonomisinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alındığı bir toplantı düzenlendi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleşen toplantıya, EGD Başkanı Celal Toprak, AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin ve Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Özden'in yanı sıra çok sayıda ekonomi gazetecisi katıldı.

Toplantıda konuşan Aydın Valisi Köşger, kentin potansiyelinin üçte birinin kullanıldığını belirterek, "Bu potansiyelin tamamını kullanmak istiyoruz. Bunun için konuyu ekonomi gazetecileri ile tartışmak bize hız kazandırır diye düşündük." dedi. Kentin ekonomi ile ilgili bütün kurum ve kuruluşlarının toplantıya katılmasını çok önemsediğini vurgulayan Köşger, şunları kaydetti: "Aydın dünyanın en bereketli toprakları üzerine yaşıyor. Bu şehir, insanoğlu tarafından tarih boyunca bereketi nedeniyle hep tercih edildi. Mevlana bu kenti 'Bağlarından yağ, ovalarından bal akan kent' diye ifade ediyor. Şu anda 17 ilçemiz var ama bu coğrafyada 22 altın kent tespit edildi. Bu kentlerin altyapısı mükemmel. Bu nedenle ilk işimiz bu tarihi iyi değerlendirmek olacak. Kültür turizminde daha fazla pay almalıyız. Bu kentte tarih boyunca en ünlü filozoflar, bilim insanları yaşamış. Bunun için antik kentlerin kazı başkanlarını topladık. 'Birlikte ne yapabiliriz?' bunu değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde bunun turizme yansımasını göreceğiz. Turizmin çeşitlendirilmesi bizim için çok önemli. Bunun ilk adımını böylece atmış olacağız."

- "Jeotermal kaynaklarda yatırımlara başladık" Aydın Valisi Köşger, Aydın'ın tarımda çok iyi durumda olduğuna işaret ederek, baldan süte, kestaneden incire kadar birçok ürün üretilebildiğini, bunların iyi tanıtılması ve katma değerinin artırılarak pazarlanması gerektiğini söyledi. Zeytinde çok önemli bir proje geliştirdiklerini anlatan Köşger, "Dağlardaki yabani zeytinleri aşılamaya başladık. Çok da başarılı olduk. Dünyada ne kadar üretirseniz karşılığı olan bir incire sahibiz. Şu anda 80 bin ton civarında olan üretimi 100 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Çünkü bu ürünün alıcısı hazır." diye konuştu. Köşger, Aydın'ın jeotermal kaynaklarda Avrupa birincisi olduğunu ancak bunun yeterince kullanılmadığını aktararak, bu alanda yatırımlara başladıklarını ve her alanda jeotermal kaynakları kullanmayı hedeflediklerini bildirdi. Fabrika yapan makineler ürettiklerinden de bahseden Köşger, şunları ifade etti: "Bütün bunlarla Aydın, 700 milyon dalarlık bir ihracat yapar hale geldi. Hedefimiz Aydın'ın ihracatını 3 milyar dolara çıkarmak. Hatta 5 milyar dolar gibi hedefler konuşuluyor. Bu Aydın için çok zor değil. Şu anda kent artı veriyor. Tespit ettiğimiz kadarıyla kent odaklanma sorunu yaşıyor. Bunu aşmak için yeni yol haritasını devreye sokuyoruz. Bütün kent olarak ortaklaşa yeni hedefe kilitleniyoruz. 22 Avrupa ülkesinin büyükelçisini kentte ağırladık. Çin büyükelçisini davet ettik. Çin zeytin yağını başka ülkelerden alıyormuş, bundan sonra Aydın'a yönelecek. Hatta orada bir öneri geldi ve Asya büyükelçilerinin de davet edilmesi gündeme geldi. Asya'dan her yıl 140 milyon turist dünyayı geziyor. İlk etepta bunun 1,4 milyonunu Aydın'a getirsek kentin turizmde çehresi değişir."

- "Aydın'da serbest bölge kurulması için çalışmaları hızlandırdık" AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş da toplantı kapsamında yaptığı sunumda, Aydın'ın turizm, tarım ve termal olmak üzere "Üç T" ile atağa kalkacağını söyledi. Uzun zamandır Aydın'a katkı sağlamaya çalıştığını belirten Savaş, "Bu topraklara dokunduğunuzda sonuç alıyorsunuz. Çine Organize Sanayi Bölgesi'ne bir dokunduk, yüzde 100 doluluğa ulaştık. Seramik üretiminde çok önemli bir mesafe aldık. Çok önemli yatırımcıları Aydın'a getirdik. Aydın'ın hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum. Bunun için kentin ortak akılla yeni atılımlar yapması gerekiyor. Aydın'ın markaları olmalı, kestanede marka çıkarmalı. İnciri eczanelerde satılacak hale getirmeliyiz. Markalarımız olursa, zenginleşiriz. Sattığımız ürün daha fazla değer kazanır." ifadelerini kullandı. Savaş, Aydın'da serbest bölge kurulması için çalışmaları hızlandırdıklarını aktararak, İzmir ve Mersin serbest bölgelerinde yer kalmadığını dile getirdi.