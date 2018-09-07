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Aydın'ın kurtuluş yıl dönümünde efelerden zeybek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 13:05 | Son Güncelleme

AYDIN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü, kadın mehteran ekibi ile efelerin gösterileriyle, coşkuyla kutlandı.

Aydın'ın kurtuluş yıl dönümünde efelerden zeybek gösterisi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü, kadın mehteran ekibi ile efelerin gösterileriyle, coşkuyla kutlandı.
Efeler ilçesindeki Kent Meydanı'nda, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Sezgin, Aydın Vali Vekili Mustafa Hulusi Arat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş törene katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla tören başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Çerçioğlu, "Aydın'ın 96'ncı kurtuluş yıl dönümü kutlu olsun. 7 Eylül 'Ya istiklal ya ölüm' diyen atalarımızın, bizlerin bu topraklarda bağımsız şekilde yaşayabilmesi için ölümü göze aldıkları gündür. Her zaman esarete karşı bağımsızlığı için mücadele edenler, Aydın'da kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve yaşlısıyla büyük bir destan yazmışlardır. Kurtuluş mücadelemizin kıvılcımının yakıldığı Aydın, iki kez işgal edilip, düşmanın elinden kurtarılan tek şehirdir" dedi.
Konuşmanın ardından Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı'nın sunduğu gösteri ilgiyle izlendi. Ardından Kurtuluş Savaşı'nda ve Aydın'ın kurtuluşunda büyük rol oynayan efelerin sunduğu zeybek gösterileri; protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından alkışlandı.

FOTOĞRAFLI

Aydın'ın kurtuluş yıl dönümünde efelerden zeybek gösterisiAydın'ın kurtuluş yıl dönümünde efelerden zeybek gösterisiAydın'ın kurtuluş yıl dönümünde efelerden zeybek gösterisiAydın'ın kurtuluş yıl dönümünde efelerden zeybek gösterisi

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