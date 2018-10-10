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Aydın'ın piyango talihlisi merak konusu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 19:27 | Son Güncelleme

Milli Piyango ekim ayının ilk çekilişinde 2,5 milyon liranın isabet ettiği bileti satan Demir Koçkansoy, talihliyi merak ediyor - Koçkansoy: - "Daha önce de birkaç kez bu kadar olmasa da küçük ikramiyeler olmuştu ama paranın çıktığı hiç kimseyle daha tanışamadık"

Aydın'ın Söke ilçesinde Milli Piyango bileti satan Demir Koçkansoy, ekim ayının ilk çekilişinde 2,5 milyon liranın isabet ettiği bileti kendisinin sattığını söyledi.

İlçedeki İstasyon Caddesi'nde 25 yıldır bilet satan Koçkansoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2,5 milyon liranın isabet ettiği "016390" numaralı bileti kendisinin sattığını belirtti.

Koçkansoy, sattığı kişiyi hatırlamadığını, iş hayatı boyunca ilk kez bu kadar yüksek miktarda para isabet eden bileti sattığı için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Şanslıyı kişiyi kendisinin de çok merak ettiğini vurgulayan Koçkansoy, "Şimdiye kadar 'Kazı Kazan'dan büyük sayılabilecek bazı ikramiyeler sattığım biletlere çıkmıştı. Ancak ilk kez büyük ikramiye isabet ediyor. Hem de tam bilet." diye konuştu.

Koçkansoy, "O paranın ona zarar vermemesini diliyorum. Daha önce de birkaç kez bu kadar olmasa da küçük ikramiyeler olmuştu ama paranın çıktığı hiç kimseyle daha tanışamadık. Umarım parayı yurt dışında değil kendi ülkemizde, Söke ilçemizde değerlendirir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
bilet milli piyango talihli

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