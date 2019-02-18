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Aydın’ın verimli dağlarında karasabana alternatif bulunmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 10:16 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en verimli topraklarına sahip illerin başında gelen Aydın’ın incir ve zeytin üretiminin yapıldığı dağlarında karasabana alternatif bulunmadı.

Aydın’ın verimli dağlarında karasabana alternatif bulunmadı

Türkiye’nin en verimli topraklarına sahip illerin başında gelen Aydın’ın incir ve zeytin üretiminin yapıldığı dağlarında karasabana alternatif bulunmadı. Her türlü teknolojiye sahip olan köylüler yamaç olan arazilerini sadece atlarla sürüp işleyebiliyor. İlde iki atı olup atlarla çift sürebilen herkes ise günlüğü 300 ile 400 TL’ye iş yaparak aylık yaklaşık 9 bin lira ile 12 bin lira arasında para kazanabiliyor. Oldukça iyi bir geliri olmasına rağmen dağlık bölgelerde en büyük sıkıntıların başında işçi sıkıntısı geliyor.
Türkiye’de en fazla incir ve kestanenin yetiştiği Aydın’ın verimli dağlarında motorların iş görmediği tarım arazileri halen atlar sabana koşularak işleniyor. Engebeli arazi yapısı nedeniyle başka alternatifleri olmadığını belirten çiftçiler henüz atların yaptığı işi yapacak teknoloji gelişmediği için zor da olsa atlarla çalışmak zorunda olduklarını belirttiler.
Aydın’ın en büyük köylerinden biri olan Köşk ilçesine bağlı nüfusu 2 bin civarında olan Kırsal Ilıdağ Mahallesi’nin usta çiftçilerinden Ömer Elbeyi ve Halil İbrahim Fidan Aydın da havaların ısınmaya başlaması ile birlikte atları sabana koştu.
Arazilerde motorla çift sürme imkanı olmadığı için herkesin mecburiyetten toprağı atlara koştuğu karasabanla işlemek zorunda olduğunu belirten Halil İbrahim Fidan, günlüğü 300 TL’ye çift sürdüklerini her işin zoru olduğu gibi atlarla çift sürmenin de zorluğu olduğunu ancak durumdan şikayetçi olmadıklarını belirtti.

Aydın’ın verimli dağlarında karasabana alternatif bulunmadı

Aydın’ın verimli dağlarında karasabana alternatif bulunmadı

Aydın’ın verimli dağlarında karasabana alternatif bulunmadı

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