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AYDINLATMA DİREĞİ OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVİRDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 00:10 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA İstanbul'da beklenen kar yağışı ve fırtına akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA
İstanbul'da beklenen kar yağışı ve fırtına akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken, il genelinde fırtına da etkili olmaya başladı. Teşvikiye Mahallesi Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak'ta saat 23.00 sıralarında aydınlatma direği şiddetli rüzgarın etkisiyle lüks bir otomobilin üzerine devrildi.

OLAY YERİNE POLİS VE TEDAŞ EKİPLERİ GELDİ
Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve TEDAŞ'a bağlı ekipler geldi. Lüks otomobilin üzerine devrilen aydınlatma direği kaldırılırken, otomobilin sahibi de aracını bulunduğu yerden kaldırdı.

Görüntü dökümü:
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-Devrilen aydınlatma direği
-Polis ekiplerinden görüntüler
-TEDAŞ'a bağlı ekiplerin çalışması
-Aydınlatma direğinin yolun kenarına kaldırılması
-Aracın sahibinin aracına binmesi
-Aracın olay yerinden uzaklaşması
-Genel ve detay görüntüler

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