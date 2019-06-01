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AYDINLATMA DİREĞİ YOLA DEVRİLDİ; ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 13:17 | Son Güncelleme

Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı, aydınlatma direğine çarparak yola devirdi.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı, aydınlatma direğine çarparak yola devirdi. 1 kişinin yaralandığı kazada, araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Arnavutköy Habipler Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Altun idaresindeki 34 RS 1366 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Arnavutköy Habipler Yolu'nun Mahmutbey Kavşağında refüje çıktı ve çarptığı aydınlatma direği yola devrildi. Kazada, araç sürücüsü Mustafa Altun'un yanında bulunan babası Hasan Altun hafif şekilde yaralandı. Altun, yoldan geçen bir başka sürücünün yardımıyla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yola devrilen aydınlatma direğinden dolayı Arnavutköy-Habipler Yolu'nda trafik kilitlendi. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Direkteki akım elektrik ekipleri tarafından kesilerek, kenara çekildi.

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