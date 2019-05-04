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Aydınlatma direğinde asılı kalan paraşütçüyü itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 11:28 | Son Güncelleme

Aydınlatma direğinde asılı kalan paraşütçüyü itfaiye kurtardı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde yamaç paraşütüyle sokak aydınlatma direğinde asılı kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Talas'ta bin 800 metre yüksekliğe sahip Ali Dağı paraşüt atlama alanından tekli atlayış yapan Furkan Kalaycı (28), iniş alanına alçalırken ters rüzgarla dengesini yitirdi.

Rüzgarın etkisiyle savrulan Kalaycı, iniş alanı yakınındaki sokak aydınlatma direğinde asılı kaldı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucunda kurtarılan ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kalaycı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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aydınlatma direği Kayseri paraşüt Talas

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