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  4. Aydınlatma direğine asılı halde bulundu! Vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Aydınlatma direğine asılı halde bulundu! Vatandaşlar tarafından kurtarıldı

06.06.2024 00:49
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Malatya'da bir genç intihar etti. Aydınlatma direğine iple aslı halde bulunan 34 yaşındaki genç, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinden tesadüfen geçen bir doktor tarafından yapılan şahsın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Aydınlatma direğine asılı halde bulundu! Vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Olay, Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Destegül Sokak'ta bulunan bir aydınlatma direğinde boynunda iple sarkan bir genci gören çevredekiler, şahsı bulunduğu yerden aşağı indirdi. Bu esnada yoldan tesadüfen geçen bir doktorun müdahalede bulunduğu genç, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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İsmi A.Ş. olduğu öğrenilen şahsın hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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İntihar aydınlatma direği
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