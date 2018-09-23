HABER

Aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 14:18 | Son Güncelleme

 ADAPAZARI'nda, kontrolden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak tarlaya uçan hafif ticari aracın sürücüsü Ali Kapıcıoğlu (23), yaşamını yitirdi.

Aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, kontrolden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak tarlaya uçan hafif ticari aracın sürücüsü Ali Kapıcıoğlu (23), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Sebahattin Zaim Bulvarı'nda medyana geldi. Ali Kapıcıoğlu yönetimindeki 54 FB 785 plakalı hafif ticari araç, sisle kaplı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak, tarlaya uçtu. Kazada araçta sıkışan Kapıcıoğlu, ağır yaralandı. Sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araç sürücüleri ve vatandaşlar yaptı. Hurdaya dönen araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan Kapıcıoğlu, ambulansla Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Kapıcıoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI

Aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldüAydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldüAydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

PARTNERKilolu olmanın yoga yapmaya engel olmadığını kanıtlayan kadınKilolu olmanın yoga yapmaya engel olmadığını kanıtlayan kadın
Site önünde bıçakla yaralanmış bulunduSite önünde bıçakla yaralanmış bulundu
Hırsızlık şüphelisi kardeşler gözaltındaHırsızlık şüphelisi kardeşler gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tüm dünya buradan atlıyor

Tüm dünya buradan atlıyor

Yer: Akçakoca... Denizden tam 30 ton palamutla döndü!

Yer: Akçakoca... Denizden tam 30 ton palamutla döndü!

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

Ünlülerin fotoğraflarıyla dalga geçen kadın: Celeste Barber

Ünlülerin fotoğraflarıyla dalga geçen kadın: Celeste Barber

TEM'de şoke eden görüntü: Lüks otomobilde koltuk taşıdı!

TEM'de şoke eden görüntü: Lüks otomobilde koltuk taşıdı!

Herkes oraya gidiyordu! Şimdiki hali inanılmaz...

Herkes oraya gidiyordu! Şimdiki hali inanılmaz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.