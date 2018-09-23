Aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, kontrolden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak tarlaya uçan hafif ticari aracın sürücüsü Ali Kapıcıoğlu (23), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Sebahattin Zaim Bulvarı'nda medyana geldi. Ali Kapıcıoğlu yönetimindeki 54 FB 785 plakalı hafif ticari araç, sisle kaplı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak, tarlaya uçtu. Kazada araçta sıkışan Kapıcıoğlu, ağır yaralandı. Sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araç sürücüleri ve vatandaşlar yaptı. Hurdaya dönen araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan Kapıcıoğlu, ambulansla Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Kapıcıoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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