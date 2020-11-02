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Aydınlatma direğine çarpan otomobil 80 metre sürüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 00:10 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp otomobiliyle birlikte 80 metre sürüklenen sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kayseri D-765 kara yolu üzerinde meydana geldi.

Kırıkkale’de direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp otomobiliyle birlikte 80 metre sürüklenen sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kayseri D-765 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat N. idaresindeki 71 HB 255 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak 80 metre sürüklenerek ters devrildi. İhbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Murat N. (45), ambulansla kaldırıldığı Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polisler araç trafiğinin yoğun olduğu yolda güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri ise kaza yapan otomobilin yanmasına karşı tedbir aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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