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Aydınlatma direğine çarpan otomobil alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 11:57 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıktıktan sonra refüjdeki beton aydınlatma direğine çarpan otomobil alev alev yandı.Kaza, Ali Akkanat Caddesi üzerinde meydana geldi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıktıktan sonra refüjdeki beton aydınlatma direğine çarpan otomobil alev alev yandı.
Kaza, Ali Akkanat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Beyşehir kent merkezi yönüne seyir halinde bulunan sürücüsü tespit edilemeyen 34 CND 900 plakalı otomobil, Bademli Mahallesi yol ayrımı yakınlarında çift şeritli cadde üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çıktı. Refüj üzerindeki beton aydınlatma direğine çarparak yol üzerine devrilen otomobilde yangın çıktı. Alev alev yanmaya başlayan otomobil olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis, kazadan sonra firar eden sürücüyü tespit edebilmek için çalışma başlatırken, araç sürücüsünün firar ettiği ve otomobilde bir kişinin daha olduğunu belirledi. Hastaneye kazadan dolayı herhangi bir yaralının gelmediğini öğrenen polis ekiplerinin bir süre sonra yanına gelen M.G., aracı kullananın kendisi olduğunu öne sürdü. M.G., yanında bulunan arkadaşının da kazadan sonra korkarak aracın yanından uzaklaştığını ve onun da sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini verdi. Bunun üzerine sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen M.G., daha sonra ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası yangın çıkan araçta büyük çaplı maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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