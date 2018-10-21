Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı; sürücü yaralı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, İbrahim Bora'nın (38) kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçen otomobil ikiye ayrıldı. Kazada yaralanan Bora, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Kaza, sabah saatlerinde, Karabük- Kastamonu yolu Bostanbükü köyü mevkisinde meydana geldi. Karabük yönüne giden İbrahim Bora yönetimindeki 78 AAC 013 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobilden kopan parçalar, metrelerce uzağa savruldu. Kazada sürücü Bora, yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, İbrahim Bora'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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