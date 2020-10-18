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Aydınlatma direğine çarpan otomobil kağıt gibi ikiye katlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 09:33 | Son Güncelleme

Kayseri’de aydınlatma direğine çarpan otomobil kağıt gibi ikiye katlandı.

Kayseri’de aydınlatma direğine çarpan otomobil kağıt gibi ikiye katlandı. Kazada alev alan araçta bulunan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Hacılar yolu Eğribucak mevkiinde meydana gelen kazada D.N. (49) idaresindeki 40 DF 067 plakalı Fiat marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu elektrik direğine çarptı. Direğe çarparak kağıt gibi ortadan ikiye katlanan otomobil daha sonrasında alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile otomobilde meydana gelen yangın söndürülürken, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinde D.N.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik amacı ile trafiğin kontrollü akmasını sağladı. Otomobil sürücüsünün cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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