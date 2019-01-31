Aydınlatma direğine çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında aydınlatma direğine çarpan otomobil paramparça oldu. Kazada sürücü hayatın kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş-Adana karayolunda meydan geldi. Edinilen bilgiye göre kent merkezinden Adana istikametine seyir halindeki Mehmet K. (46) idaresindeki 46 TP 259 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje sonra, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle paramparça olan otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü Mehmet K. ve yolcu İrfan T. (30) olay yerine sevk edilen ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücü Mehmet K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken yanında bulunan İrfan T.’nin ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek taraflı trafiğe kapanan yol belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.