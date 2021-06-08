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  4. Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

08.06.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çiğli ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce çöp konteynırına daha sonra da aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobil, park halindeki bir otobüse çarparak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, sürücü ise hafif yaralandı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, 00.30 sıralarında Anadolu Caddesi Karşıyaka yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, otomobilin sürücüsü A.B. (30) Çiğli yönünden Karşıyaka istikametine seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, önce yol kenarındaki çöp konteynerine daha sonra da aydınlatma direğine çarparak takla attı. Yol kenarındaki bir otobüse çarparak duran otomobil hurdaya dönerken, otomobilde bulunan 3 kişi çevredekiler tarafından araçtan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü A. B'yi ilk müdahalenin ardından Bakırköy Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan A.B.‘nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Otomobildeki diğer 2 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, hurdaya dönen otomobil çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

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(DHA)

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trafik kazası İzmir
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