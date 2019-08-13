HABER

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki iki kardeş yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 23:00 | Son Güncelleme

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki iki kardeş yaralandı

Düzce'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü ile kardeşi yaralandı.

Kemal Alemdar idaresindeki 81 BB 848 plakalı otomobil, D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Beyciler mevkisinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile kardeşi Erhan Alemdar yaralandı.

İtfaiye ekipleri, sürücüyü yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu çıkardı.

Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldığı sırada iki otomobilin karıştığı hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Anadolu’nun 5 bin yıllık ilk şehir yapılanması ortaya çıkarıldıAnadolu’nun 5 bin yıllık ilk şehir yapılanması ortaya çıkarıldı
Edremit Körfezi'nde trafik durma noktasına geldiEdremit Körfezi'nde trafik durma noktasına geldi
GÜNCELLEME-Kuzenini kurtarmak isterken kanalda kaybolan çocuğun cesedi bulunduGÜNCELLEME-Kuzenini kurtarmak isterken kanalda kaybolan çocuğun cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce otomobil trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Kriz yaratacak hamle! Jetler karşı karşıya geldi

Kriz yaratacak hamle! Jetler karşı karşıya geldi

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eskişehir'de yangın! Ekipler müdahale ediyor

Eskişehir'de yangın! Ekipler müdahale ediyor

Diyarbakır’da akrabalar arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Gaziantep'te motosiklet otobüs durağına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Motosiklet otobüs durağına çarptı

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

Serinlemek için girmişti! Acı haber geldi

Serinlemek için girmişti! Acı haber geldi

Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.