HABER

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 20:50 | Son Güncelleme

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.S'nin kullandığı 09 YA 530 plakalı otomobil Çevre Bulvarı eski sanayi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın motoru da yerinden fırladı.

Araçta sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık personelince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Uludağ'da dönüş yoğunluğu, kilometrelerce kuyruk oluştuUludağ'da dönüş yoğunluğu, kilometrelerce kuyruk oluştu
Tankların vanaları çalındı, İstanbul'u besleyen nehre yakıt karıştıTankların vanaları çalındı, İstanbul'u besleyen nehre yakıt karıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hurda otomobil yaralı

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Erdoğan'dan Netanyahu'nun sözlerine yanıt: Sen yanlış kapıya vurdun

Erdoğan'dan Netanyahu'nun sözlerine yanıt: Sen yanlış kapıya vurdun

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! (İstanbul için kar uyarısı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! (İstanbul için kar uyarısı)

Nusret Gökçe'den aile fotoğrafını paylaştı

Nusret Gökçe'den aile fotoğrafını paylaştı

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Bursa'da facia gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Facia gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan atama müjdesi!

Bakan Selçuk'tan atama müjdesi!

Binlerce kişi kuyruğa girdi!

Binlerce kişi kuyruğa girdi!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Dev balığı gören bakakaldı!

Dev balık görenleri hayrete düşürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.