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Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 00:32 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Feyzi Dereli, çarptığı aydınlatma direğinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Feyzi Dereli, çarptığı aydınlatma direğinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kazada otomobilin orta refüjde olan aydınlatma direği beton bloğunu yerinden çıkardığı görüldü.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolu otogar yakınlarında meydana geldi. Feyzi Dereli, kullandığı 26 ABP 063 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Yan yatarak hurdaya dönen aracın üzerine direk devrilirken, sürücü Dereli, araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Dereli'nin cesedi polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada otomobilin orta refüjde olan aydınlatma direği beton bloğunu yerinden çıkardığı görüldü.

Kazayı gören sürücülerden Mustafa Yücel, önüne bir anda aydınlatma direğinin düştüğünü belirterek, “Anlamadım ne olduğunu, deprem zannettim. Ne kadar hızla gidiyordu artık, nasıl oldu bilmiyorum. Kazayı görünce hemen durduk. Baktık bir kişi vardı. Camdan fırlayan var mı diye kontrol ettik. Araçta bir kişi vardı, oda hayatını kaybetti” dedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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