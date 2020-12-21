Aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Konya Karayolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametinden Konya istikametine seyreden Mesut A. (54) idaresindeki 06 U 1329 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Remzi Ö. (48) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine; Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

