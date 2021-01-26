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Aydınlatma direğine dayalı vaziyette ölü bulundu

26.01.2021 10:38 | Son Güncelleme:
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Antalya’da boş arazideki aydınlatma direğine dayalı vaziyette bir kişi ölü olarak bulundu.

Antalya’da boş arazideki aydınlatma direğine dayalı vaziyette bir kişi ölü olarak bulundu. Kişinin hemen elinin yanında şırınga, su şişesi ve maske dikkat çekti.
Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesindeki boş arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin aydınlatma direği yanında hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin Emre K. (30) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri şüpheli ölüme ilişkin inceleme başlatırken, Emre K.’nin hemen yanında bir adet şırınga, su şişesi ve kullanılmış maske dikkat çekti.
İlk belirlemelere göre uyuşturucu madde kullandığı değerlendirilen Emre K.’nin cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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