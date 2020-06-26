HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aydınlı avukattan yumruklu savunma

Aydınlı avukattan yumruklu savunma

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2020 10:23 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde avukat olduğu öğrenilen bir kişi sokağı adeta ringe çevirdi. Yumruklu savunma yapan avukatın kendisini azlettiği öğrenilen eski müvekkilini yumruklama anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, avukatın yumruklu savunması boksörleri aratmadı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde avukat olduğu öğrenilen bir kişi sokağı adeta ringe çevirdi. Yumruklu savunma yapan avukatın kendisini azlettiği öğrenilen eski müvekkilini yumruklama anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, avukatın yumruklu savunması boksörleri aratmadı.

İlginç olay, Nazilli merkez Altıntaş Mahallesi’nde yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, bir yerde oturup yakınları ile birlikte çay içen ve avukat olduğu öğrenilen Semih T. ile önünden gelip geçen Ufuk İ. arasında sözlü bir münakaşa yaşanıyor. Daha sonra yanında birkaç kişi ile tekrar bölgeden geçmekte olan şahsın üzerine yürüyen Semih T. yumrukları ile eski müvekkilini adeta yere seriyor.

Olayın, mağdur Ufuk İ.’nin devam eden bir davasından avukatı olan Semih T.’yi azlettiğinden dolayı yaşandığı ileri sürüldü. Eski müvekkilinin yanına birkaç kişi ile gelince kendini korumak için istenmeyen böyle bir olaya giriştiğini belirten avukat Semih T. ise yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.

Olaydan sonra darp edilen şahsın eski avukatından şikayetçi olduğu öğrenildi.

Avukatlık mesleği açısından görevini tam anlamıyla yerine getirmesine rağmen fiziki olaya karıştığı için üzüntülü olduğunu söyleyen Semih T., bahse konu kişiler tarafından daha önce tehdit ve hakaret içerikli sözlerin ardından yanına 4 kişi ile gelinmesinin ardından kendisini korumak zorunda kaldığını, kışkırtıldığı için böylesi istenmeyen bir davranışa başvurduğunu ifade etti.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBomba 'aşk' iddiası!Bomba 'aşk' iddiası!
Böylesi görülmedi! Her şeyi bırakıp sadece onu çaldılarBöylesi görülmedi! Her şeyi bırakıp sadece onu çaldılar
Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan tazminat alabilir mi?Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan tazminat alabilir mi?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bu 4 yöntem ile sarımsakları daha uzun süre taze tutun! Sarımsakları soyun ve…

Bu 4 yöntem ile sarımsakları daha uzun süre taze tutun! Sarımsakları soyun ve…

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annelerini odaya kilitleyip evden çıkan küçük çocuklar paniğe neden oldu

Çocuklar firarda! Annelerini odaya kilitleyip evden kaçtılar

Kapıyı kırıp girdikleri dükkandan sadece köpeği çaldılar

Böylesi görülmedi! Her şeyi bırakıp sadece onu çaldılar

Raylardan geçerken trenin altında kalarak öldü

Feci olay! Raylardan geçerken trenin altında kalarak öldü

Esenler'de yol kenarında bekleyen kişi feci şekilde dövüldü! O anlar böyle görüntülendi

Yol kenarında bekleyen kişiye dehşeti yaşattılar

26 yıl boyunca evde tuttuğu kızını kedi maması yemeye zorladı

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

Parkta 'yüksek sesle konuşma' cinayeti! Sopayla dövüp, bıçakladılar

Parkta kan donduran cinayet! Sebebi 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.