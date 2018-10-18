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'Aydınlı cinci hoca' tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 23:08 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, medyumluk yapan ve 'Aydınlı cinci hoca' olarak bilinen Mehmet Pala (36), dün polisin düzenlediği operasyonla  gözaltına alındı.

'Aydınlı cinci hoca' tutuklandı

Burhan CEYHAN/BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, medyumluk yapan ve 'Aydınlı cinci hoca' olarak bilinen Mehmet Pala (36), dün polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Pala, emniyetteki ifadesinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Bozdoğan'da meydana geldi. Kendisini medyum olarak tanıtan ve Aydınlı cinci hoca olarak bilinen Mehmet Pala'nın sosyal medyadaki paylaşımlarının şikayet edilmesi üzerine polis tarafından incelemeye alındı. Yapılan incelemenin ardından Pala, dün evine yapılan baskınla gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Pala, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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'Aydınlı cinci hoca' tutuklandı'Aydınlı cinci hoca' tutuklandı

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