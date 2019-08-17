Aydınlı incir üreticilerinin yüzü güldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, incirde son yılların en iyi ürününün alınması üreticiyi sevindirdi. Germencik Ziraat Odası Meclis Başkanı Necip Arslan, "Son 15 yılın en iyi sezonunu yaşıyoruz. Hava şartları bu şekilde devam ederse incir altın yılını yaşar" dedi.

Türkiye'deki incir üretiminin büyük bölümünün yapıldığı Aydın'da üreticiler, bu sezon hem rekolteden hem de fiyatlardan memnun. Taze ve kuru incirde kalitenin çok iyi olması yıllar sonra üreticilerin yüzünü güldürdü. Germencik Ziraat Odası Meclis Başkanı Necip Arslan, bu yıl ürünün herkesi mutlu edeceğini belirterek, "Bu sezon, son 15 yılın en iyi sezonunu yaşamaktayız. Germencik'te yaklaşık 90 bin dekar incir ekili arazi var. Yıllık ortalama 40 bin ton incir elde ediliyor. Geçen yıl hava şartlarının kötü gitmesiyle 30-35 bin ton civarlarında kaldı. Bunun içinde kaliteli incir çok azdı. Ancak bu yılki rekolteye göre bizim beklentimiz 45 bin ton civarındadır. Germencik kuru incirde bölgeyi en iyi besleyen ve ihraç eden ilçemizdir. Biz de Ziraat Odası olarak, incirin bu hale gelene kadar olan durumunu yönetim olarak ve tarım danışmanı arkadaşlarla birebir gözlemledik. Yılın iyi geçeceğini bekliyorduk. Hava şartları da bunu destekleyince, son yılların en iyi inciri haline taşıdı. Bu durumdan hem üreticimiz hem de bölgemiz adına çok mutluyuz. Çünkü incir bizim altın değerindeki ürünümüz. Türkiye'deki incirin zaten yüzde 70'i Aydın'da yetiştiriliyor. Bunun da bir kısmı Germencik'te üretilmektedir. İyi inciri bu bölgeden gönderebildiğimizde, tabii ki dekar başına olan gelir de artmaktadır. Umarız hava şartları bundan sonrada böyle devam eder, incirin altın yılı olarak hafızalarda kalır" dedi.