Aydınlı şehit Teğmeni, son yolculuğuna 5 bin kişi uğurladı

Burhan CEYHAN- Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- VAN'ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın yoldaki buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu şehit olan Teğmen Muhammet Can Sevim (28), memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Şehit Teğmen Muhammet Can Sevim'in cenazesi bu sabah, Van'da düzenlenen törenin ardından havayoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi, buradan da helikopterle, memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine götürüldü. Nazilli Şehir Stadı'na inen helikopterden alınan Muhammet Can Sevim'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.

Burada bir süre bekleyen şehit Teğmen Sevim'in naaşı, cenaze töreninin düzenlendiği Merkez Koca Camii'ne getirildi. Askerlerin omzunda cenaze, musalla taşına yerleştirildi. Şehidin futbol menajeri olan babası Cahit Sevim (53) ile amcası Halit Sevim (55), başsağlığı dileklerini kabul etti. Baba Cahit ile anne Semra Sevim oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Bu sırada Cahit Sevim'in, "Oğlum seni nasıl toprağa vereceğiz. Nasıl kıyacağız" demesi, yürekleri dağladı.

Şehidin 6 ay önce dünya evine girdiği, adliyede memur olan 5 aylık hamile eşi Özlem Sevim (26) ise ayakta duramadığı için getirilen sandalye üzerinde oturarak gözyaşları içinde töreni izledi.

Törenin ailenin yanı sıra Vali Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, AK Parti milletvekilleri Mustafa Savaş ve Bekir Kuvvet Erim, CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileriyle birlikte yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

İkindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda top arabasına konan Teğmen Muhammet Can Sevim'in naaşı 200 metre mesafedeki cenaze aracına taşındı. Tabut cenaze aracına konarken, Özlem Sevim eşine son kez baktı. Şehit Teğmen Muhammet Can Sevim, Nazilli Eğriboyun Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.