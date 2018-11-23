Aydınlı şehit Teğmeni, son yolculuğuna 5 bin kişi uğurladı

Burhan CEYHAN- Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- VAN'ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın yoldaki buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu şehit olan Teğmen Muhammet Can Sevim (28), memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Şehit Teğmen Muhammet Can Sevim'in cenazesi bu sabah, Van'da düzenlenen törenin ardından havayoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi, buradan da helikopterle, memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine götürüldü. Nazilli Şehir Stadı'na inen helikopterden alınan Muhammet Can Sevim'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.

Burada bir süre bekleyen şehit Teğmen Sevim'in naaşı, cenaze töreninin düzenlendiği Merkez Koca Camii'ne getirildi. Askerlerin omzunda cenaze, musalla taşına yerleştirildi. Şehidin futbol menajeri olan babası Cahit Sevim (53) ile amcası Halit Sevim (55), başsağlığı dileklerini kabul etti. Baba Cahit ile anne Semra Sevim oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Bu sırada Cahit Sevim'in, "Oğlum seni nasıl toprağa vereceğiz. Nasıl kıyacağız" demesi, yürekleri dağladı.