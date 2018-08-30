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Aydınlık Gazetesi: ABD’nin ‘casus’ları Türkiye'yi izliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 08:58 | Son Güncelleme

Aydınlık Gazetesi'nde yer alan haberde ABD'nin, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan ve Polonya'daki İHA'ları ve Akdeniz'deki casus uçaklarıyla bölgeyi 24 saat izlediği öne sürüldü. Haberde, "Hedefte Türk ve Rus güvenlik güçleri var" dendi.

Aydınlık Gazetesi: ABD’nin ‘casus’ları Türkiye'yi izliyor

"Biri bizi gözetliyor" başlığıyla gazetenin birinci sayfasında yer alan haberde, "ABD, casus uçakları ve insansız hava araçları (İHA)'yla Akdeniz, Ege ve Karadeniz bölgesinde faaliyetlerini artırdı" ifadesine yer verildi.

"Yunanistan'daki Larissa Üssü'nden MQ-9 Reaper tipi İHA'larla Ege'de keşif yaptığı ortaya çıkan ABD, son olarak Romanya'ya da İHA üssü kurdu. ABD Donanmasına ait P-3 Orion deniz devriye- anti denizaltı uçağı ve P-8A Poseidon tipi casus uçağı Akdeniz'de yoğun mesai yapıyor" iddiasının ileri sürüldüğü haber, şöyle devam etti:

"Afrika'yı izleme bahanesiyle Yunanistan'daki Larissa Üssü'ne yerleşen ABD'nin, MQ-9 Reaper tipi İHA'larla Ege'de de keşif yapmaya başlaması Yunan basınında yer almıştı. Bu olayın ortaya çıkmasının üzerinden henüz üç gün geçmişken ABD Hava Kuvvetleri'nin insanlı ve insansız hava araçları için Romanya'nın Campia Turzii şehrinde bir hangar inşa ettiği öğrenildi. ABD, 950 milyon dolara mal olan bu hangarı ve İHA'ları Doğu Avrupa ve Karadeniz çevresinde istihbarat toplama operasyonlarını desteklemek için kullanacak. Campia Turzii hangarı MQ-9 Reaper gibi orta yükseklikte seyreden ve uzun süre havada kalan İHA'ları barındıracak.

'POLONYA VE BULGARİSTAN'DA DA VAR'

"ABD Hava Kuvvetleri'nin 8 kişilik mühendislik ekibinin Ekim 2017'de başladığı hangar inşaatını Mayıs 2018'de tamamladığı belirtilirken, ABD Avrupa Hava Kuvvetleri Logistik, Mühendislik ve Kuvvet Koruma Direktörü Tuğgeneral Roy Agustin, hangarın F-15 ve A-10 tipi uçaklar için de hizmet vereceğini kaydetti. Ayrıca geçen Mayıs ayında Polonya'nın Miroslawiç Hava Üssü'nden de MQ-9 Reaper,sessizce havalandı ve görevine başladı. Bulgaristan'da da ABD'nin İHA'larının konuşlandığı hava üssü bulunuyor.

'AKDENİZ'DE ‘CASUS' UÇUYOR'

"Suların ısındığı Akdeniz'de de karşılıklı hamleler gelmeye devam ediyor. Rusya, Suriye sahasına indiği Eylül 2015 tarihinden beri en büyük savaş gemisi filosunu Akdeniz'e indirirken, ABD Donanması da Doğu Akdeniz'deki yoğunluğunu artırdı. ABD Donanması'na ait 157326 kuyruk numaralı P- 3 Orion deniz devriye-anti denizaltı uçağı ve 168438 kuyruk numaralı P-8A Poseidon tipi casus uçağı Doğu Akdeniz'de keşif yapıyor. Aydınlık'a konuşan güvenlik kaynakları, ABD'nin Karadeniz, Akdeniz ve Suriye'de Rusya'nın hamlelerini izlemek için İHA ve casus uçaklarının görevde olduğunu söyledi. Türkiye'nin de Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile kriz yaşadığına dikkat çeken kaynaklar Türk Donanması'nın da yakın takibe alındığını bildirdi."


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Abd ile baş edemezler
Bu rusya bizi yakacak nedir bu rus sevdası anlamadım
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