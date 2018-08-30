Aydınlık Gazetesi: ABD’nin ‘casus’ları Türkiye'yi izliyor

"Biri bizi gözetliyor" başlığıyla gazetenin birinci sayfasında yer alan haberde, "ABD, casus uçakları ve insansız hava araçları (İHA)'yla Akdeniz, Ege ve Karadeniz bölgesinde faaliyetlerini artırdı" ifadesine yer verildi.

"Yunanistan'daki Larissa Üssü'nden MQ-9 Reaper tipi İHA'larla Ege'de keşif yaptığı ortaya çıkan ABD, son olarak Romanya'ya da İHA üssü kurdu. ABD Donanmasına ait P-3 Orion deniz devriye- anti denizaltı uçağı ve P-8A Poseidon tipi casus uçağı Akdeniz'de yoğun mesai yapıyor" iddiasının ileri sürüldüğü haber, şöyle devam etti:

"Afrika'yı izleme bahanesiyle Yunanistan'daki Larissa Üssü'ne yerleşen ABD'nin, MQ-9 Reaper tipi İHA'larla Ege'de de keşif yapmaya başlaması Yunan basınında yer almıştı. Bu olayın ortaya çıkmasının üzerinden henüz üç gün geçmişken ABD Hava Kuvvetleri'nin insanlı ve insansız hava araçları için Romanya'nın Campia Turzii şehrinde bir hangar inşa ettiği öğrenildi. ABD, 950 milyon dolara mal olan bu hangarı ve İHA'ları Doğu Avrupa ve Karadeniz çevresinde istihbarat toplama operasyonlarını desteklemek için kullanacak. Campia Turzii hangarı MQ-9 Reaper gibi orta yükseklikte seyreden ve uzun süre havada kalan İHA'ları barındıracak.