Aydınlık Gazetesi çalışanlarının MİT TIR'ları haberleri davası düştü

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) MİT TIR’larının durdurulması ile ilgili haberleri yayınladıkları gerekçesiyle yargılanan Aydınlık Gazetesi çalışanları ile ilgili olarak görülen davada karar çıktı. Mahkeme sanıklar Mustafa İlker Yücel ve Orhan Ceyhun Bozkurt hakkında açılan "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 4 aylık yasal süreden sonra dava açıldığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar verdi.. Mahkeme, “Devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek” suçundan ise sanıklar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklardan Mustafa İlker Yücel katıldı. Duruşmada ifade veren Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni sanık Mustafa İlker Yücel, "Suçlamayı kabul etmiyorum. İddia konusu haber istihbarat şefimiz Orhan Ceyhun Bozkurt tarafından iletilmesi üzerine haber değeri taşıdığından dolayı 21 Ocak 2014 tarihli Aydınlık Gazetesi’nde yayınladık. İddia konusu haberde geçen TIR'ın durdurulması hadisesinin haber ajanslarında yer alması üzerine istihbarat şefimizi konuyu araştırmak üzere ben görevlendirdim. Kesinlikle FETÖ / PDY’ye yardım etmek gibi bir amacım bulunmamaktadır. Aydınlık Gazetesi’nin yayın politikasına bakıldığında bahse konu örgüt aleyhine pek çok haber yapıldığı görülecektir. Suç işleme kastımız yoktur. Haber tarihi itibariyle gizliliğe ilişkin herhangi bir kamu kuruluşunun herhangi bir açıklaması bulunmamaktaydı. Basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken bir yayındır” dedi.