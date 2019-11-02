HABER

"Aydınlık geleceğin teminatı Veda Hutbesi'ndeki ilkelerdir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 12:50 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: - "İnsanlığın yaşadığı krizlerden çıkışın yolu ve aydınlık bir geleceğin yegane teminatı sevgili Peygamberimizin Veda Hutbesi'nde ümmete bıraktığı ve ortaya koyduğu ilkelerdir" - "Veda Hutbesi, dünyanın en muhteşem değişimini gerçekleştiren Hz. Peygamberin mücadelesinin evrensel mesajlar içeren hitabesidir"

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, insanlığın yaşadığı krizlerden çıkışın yolunun ve aydınlık bir geleceğin yegane teminatının Hz. Peygamberin Veda Hutbesi'nde ümmete bıraktığı ve ortaya koyduğu ilkeler olduğunu söyledi.

Türkiye Milli Kültür Vakfının (TMKV) 50. yılı kutlamaları kapsamında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Hz. Peygamberin Veda Haccı Hutbeleri" başlıklı sempozyum düzenlendi.

Sempozyumun açılışında konuşan Erbaş, vakıf kültürünün İslam toplumundaki yerine, Hz. Muhammed'in Veda Hutbesi'ne değindi.

İslam dininin Hz. Peygamber aracılığıyla bu kültürü yaygınlaştırmak istediğini aktaran Erbaş, "Vakıf anlayışımıza daha fazla sarılmalıyız. Vakıfla uğraşan herkes Peygamberin varisidir. Çünkü yeryüzündeki 'vakıf' Allah Resulu'dur. Peygamberimizin fedek arazisini kıyamete kadar ihtiyaç sahipleri istifade etsin diye vakfetmesinden önce böyle bir anlayış var mıydı, bunu sormak lazım." dedi.

Erbaş, öğrencilik döneminde vakıflarla ilgili çalışmalar yaptığını anımsatarak, "İslam toplumu haricinde vakıflara bu kadar önem veren başka bir medeniyet yoktur. Bu alanda çalışmalar yürüttüm ama ne Grekçe'de ne İbranice'de vakıf kelimesinin karşılığını bulamadım." diye konuştu.

İslam'ın Müslümanlara, dünyayı hak ve adalet temelli bir dünya kurmaları için sorumluluklar yüklediğini anlatan Erbaş, Hz. Muhammed'in yaşam tarzının bu açıdan önemli olduğuna işaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"Peygamberin gelmesiyle beraber erdem, ilim, aydınlık ortaya çıktı. Cahiliye ortadan kalktı, zulümle mücadele edildi. Peygamberler ve sahabeler güzel ahlakın en iyi temsilcileri oldular. Mekke bölgesinde cahiliye ortadan kaldırıldığı gibi dünyanın tüm bölgelerinde de zulümle mücadele başladı ve bu yayıldı. Allah Resulu, evrensel bir mesajı taşıması nedeniyle tüm cahiliye unsurlarıyla mücadele ederek bizi yol göstermiştir. "

- "Bu mücadeleyi artık biz yapacağız"

Peygamberlerin asırlardır verdiği mücadele ve aldığı sorumlukların bugün de Müslümanların omuzlarında olduğunun altını çizen Erbaş, "Bu mücadeleyi artık biz yapacağız. Veda Hutbesi'nde söylediklerini biz gerçekleştireceğiz ve insanlara anlatacağız. Peygamberin gündeme getirdiklerini bugüne taşımalıyız. Bu tüm Müslümanların sorumluluğunda. Veda Hutbesi dünyanın en muhteşem değişimini gerçekleştiren Peygamberin mücadelesinin evrensel mesajlar içeren hitabesidir." dedi.

Veda hutbelerinin ahlak, iktisat, erdem, insan hakları ve hukuk ilkelerini içerdiğini söyleyen Erbaş, İslam medeniyetinin bu ilkeler üzerine kurulduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Peygamberimiz tüm dünyanın huzur ve refahı için ümmetine Veda hutbelerini bırakmıştır. Bugün dünyada en temel insan hakları ayaklar altına alınıyor. Güçlünün zayıfı ezdiği, ekonominin faizle sömürüye dönüştüğü, kadınların, çocukların, zayıfların ezildiği ve haklarından mahrum edildiği, ırkçılık ve asabiyet üzerinden insanların mahcup edildiği bu çağın cahiliye anlayışından bir farkı kalmadı. İnsanlığın yaşadığı krizlerden çıkışın yolu ve aydınlık bir geleceğin yegane teminatı sevgili Peygamberimizin Veda Hutbesi'nde ümmete bıraktığı ve ortaya koyduğu ilkelerdir. "

- "Milli değerlerin korunması için 50 yıldır çalışıyoruz"

TMKV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Salih Tuğ da vakfın Türkiye'nin ilk vakıflarından olduğunu belirterek, kültürün ve milli değerlerin korunması için 50 yıldır aralıksız çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Tuğ, "Peygamberinin veda hutbelerini ele alarak İslam'ın sosyal hayatta ne gibi kültürel yapılara sahip olduğunu gösterebilme gayretindeyiz. Tebliğlerle bu mesajları anlamaya çalışacağız. "diye konuştu.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da etkinliğin kültürün korunması adına önemli bir çalışma olduğunu kaydederek, belediye olarak bu alanlarda her zaman destek sunacaklarını söyledi.

PARTNER Erotik film yönetmeninde tartışma yaratacak sözler: Porno filmlerde kadınlar... Erotik film yönetmeninde tartışma yaratacak sözler: Porno filmlerde kadınlar...
Mardin’de Göbeklitepe ile yaşıt inanç ve kültür havzası keşfedildiMardin’de Göbeklitepe ile yaşıt inanç ve kültür havzası keşfedildi
Kadınlar su jimnastiğiyle form tutuyorKadınlar su jimnastiğiyle form tutuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş TMKV veda haccı veda hutbeleri

En Çok Okunan Haberler

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turistler lezzetine hayran kaldı! Hatay künefesine yoğun ilgi

Turistler lezzetine hayran kaldı! Yoğun ilgi

İlk kadın şehit pilot Ayfer Gök’ün ismi, F-4 Fantom uçağı yerleştirilen kavşakla ölümsüzleşecek

İlk kadın şehit pilot Ayfer Gök’ün ismi ismi ölümsüzleşecek

YÖK'ten devlet üniversiteleri için yeni düzeleme! Kadrolarda artık o şart aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Erzurum, Kars, Bayburt, Tokat, Sivas, Ordu, Gümüşhane, Ardahan ve Amasya beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Van'ın Saray Belediyesine Kaymakam Aydın görevlendirildi

Van'ın Saray Belediyesine Kaymakam Aydın görevlendirildi

İstanbul'da acı olay... İstiklal Caddesi'nde 6. kattan düşen işçi öldü

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.