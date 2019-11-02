"Aydınlık geleceğin teminatı Veda Hutbesi'ndeki ilkelerdir"

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, insanlığın yaşadığı krizlerden çıkışın yolunun ve aydınlık bir geleceğin yegane teminatının Hz. Peygamberin Veda Hutbesi'nde ümmete bıraktığı ve ortaya koyduğu ilkeler olduğunu söyledi. Türkiye Milli Kültür Vakfının (TMKV) 50. yılı kutlamaları kapsamında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Hz. Peygamberin Veda Haccı Hutbeleri" başlıklı sempozyum düzenlendi. Sempozyumun açılışında konuşan Erbaş, vakıf kültürünün İslam toplumundaki yerine, Hz. Muhammed'in Veda Hutbesi'ne değindi. İslam dininin Hz. Peygamber aracılığıyla bu kültürü yaygınlaştırmak istediğini aktaran Erbaş, "Vakıf anlayışımıza daha fazla sarılmalıyız. Vakıfla uğraşan herkes Peygamberin varisidir. Çünkü yeryüzündeki 'vakıf' Allah Resulu'dur. Peygamberimizin fedek arazisini kıyamete kadar ihtiyaç sahipleri istifade etsin diye vakfetmesinden önce böyle bir anlayış var mıydı, bunu sormak lazım." dedi. Erbaş, öğrencilik döneminde vakıflarla ilgili çalışmalar yaptığını anımsatarak, "İslam toplumu haricinde vakıflara bu kadar önem veren başka bir medeniyet yoktur. Bu alanda çalışmalar yürüttüm ama ne Grekçe'de ne İbranice'de vakıf kelimesinin karşılığını bulamadım." diye konuştu.

İslam'ın Müslümanlara, dünyayı hak ve adalet temelli bir dünya kurmaları için sorumluluklar yüklediğini anlatan Erbaş, Hz. Muhammed'in yaşam tarzının bu açıdan önemli olduğuna işaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şunları kaydetti: "Peygamberin gelmesiyle beraber erdem, ilim, aydınlık ortaya çıktı. Cahiliye ortadan kalktı, zulümle mücadele edildi. Peygamberler ve sahabeler güzel ahlakın en iyi temsilcileri oldular. Mekke bölgesinde cahiliye ortadan kaldırıldığı gibi dünyanın tüm bölgelerinde de zulümle mücadele başladı ve bu yayıldı. Allah Resulu, evrensel bir mesajı taşıması nedeniyle tüm cahiliye unsurlarıyla mücadele ederek bizi yol göstermiştir. " - "Bu mücadeleyi artık biz yapacağız" Peygamberlerin asırlardır verdiği mücadele ve aldığı sorumlukların bugün de Müslümanların omuzlarında olduğunun altını çizen Erbaş, "Bu mücadeleyi artık biz yapacağız. Veda Hutbesi'nde söylediklerini biz gerçekleştireceğiz ve insanlara anlatacağız. Peygamberin gündeme getirdiklerini bugüne taşımalıyız. Bu tüm Müslümanların sorumluluğunda. Veda Hutbesi dünyanın en muhteşem değişimini gerçekleştiren Peygamberin mücadelesinin evrensel mesajlar içeren hitabesidir." dedi.