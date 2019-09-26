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Aydınlılar belediyeden talepleri için sandık başına gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 21:52 | Son Güncelleme

AYDIN Büyükşehir Belediyesi ve Efeler İlçe Belediyesi, vatandaşların sorun ve taleplerini iletmeleri amacıyla Atatürk Kent Meydanı'nda sandık kurdu.

Aydınlılar belediyeden talepleri için sandık başına gidiyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Büyükşehir Belediyesi ve Efeler İlçe Belediyesi, vatandaşların sorun ve taleplerini iletmeleri amacıyla Atatürk Kent Meydanı'nda sandık kurdu. Bugün konulan ve 5 Eylül'e kadar kalacak olan sandıklardaki talep ve istekler doğrultusunda belediyenin çalışma yapacağı belirtildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi daha önce olduğu üzere Atatürk Kent Meydanı'na Demokrasi Çadırı kurdu. Efeler Belediyesi ile ortaklaşa kurulan çadıra konulan sandıklara vatandaşların sorunları ve isteklerini iletmeleri istendi. 26 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında kalacak olan sandıklardan çıkacak sonuçlara göre belediler tarafından bu taleplere öncelik verileceği belirtildi. Bu uygulamanın daha sonra başta Nazilli, Söke, Kuşdası ve diğer ilçelerde de gerçekleştirileceği açıklandı.
'AYDINLILAR YAPACAK İŞLEMİ BİLİYOR'
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, beraberinde Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ve ilçe belediye başkanları ile Demokrasi Çadırını gezdi. başkan Çerçioğlu, "Bugün burada bir çalışma başlattık. Aydın Büyükşehir ve Efeler Belediyesi Aydın ve Efeler'de yaşayan vatandaşlarımızın isteklerini almak için bu çadırı kurduk. Zaten Aydınlılar yapılacak işlemi biliyorlar. Ama bundan sonra Nazilli'de, Yenipazar'da, Germencik'te, İncirliova'da ve diğer ilçelerde de aynı uygulamayı yapacağız. Bazen vatandaşlar bize ulaşamayabilir düşüncesiyle sandık koyduk. Fatih Atay'ın da ifade ettiği gibi seçimlerde biz vatandaşlarımıza danışacağımızı, fikirlerini, düşüncelerini ve isteklerinin bizim için çok önemli olduğunu belirtmiştik. 10 gün boyunca çadırımız ve sandıklarımız burada olacak. Büyükşehir ve Efeler Belediyesi'ne ait formlarımız var. İsteyen her vatandaşımız kendi mahallerindeki sorunları bu yolla bizlere aktarma imkanı bulacak. Çıkan sonuçları da yine basınla ve billboardlar da paylaşacağız" dedi.
"BİRLİKTE UYUM İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ"
Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'da, "Daha önce Girne Mahallesi ve Mimar Sinan Mahallesi ile ilgili burada çadır kurulmuştu ve anket yapılmıştı. Bir kez daha yapılacak olan hizmetleri sizlerin karar vereceği bir anket çalışması olacak. Buna siz karar vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Aydınlılar belediyeden talepleri için sandık başına gidiyorAydınlılar belediyeden talepleri için sandık başına gidiyorAydınlılar belediyeden talepleri için sandık başına gidiyorAydınlılar belediyeden talepleri için sandık başına gidiyor

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