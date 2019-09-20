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Aydos Kalesi'nde okuma etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 22:14 | Son Güncelleme

Sultanbeyli Kaymakamlığınca yürütülen ve İSTKA tarafından desteklenen Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezleri projesi kapsamında Aydos Kalesi'nde kitap okuma etkinliği düzenlendi - Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay: - "Proje yaklaşık 1 milyon 100 bin liralık bütçeye sahip, 873 bin liralık kısmı İSTKA tarafından karşılanıyor" - Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin: - "Kitabı ve sanatı ötekileştiren toplumların tarih sahnesinde var olması mümkün değildir"

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Kaymakamlığınca yürütülen ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezleri (TEBİLMER) projesi kapsamında Aydos Kalesi'nde okuma etkinliği düzenlendi.

"En Çok Sultanbeyli Okuyor" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ilçedeki ilk ve orta okullarda eğitim gören çocuklar, öğretmenleri ve katılımcılar, yanlarındaki getirdikleri kitapları okudu.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, konuşmasında, tarih ve kültür birlikteliğinin çok güzel manzara oluşturduğunu söyledi.

Kubilay, TEBİLMER hakkında bilgi verdiği konuşmasında, "Kaymakamlığımız tarafından yürütülen proje İSTKA tarafından finanse ediliyor. Bu proje yaklaşık 1 milyon 100 bin liralık bütçeye sahip, 873 bin liralık kısmı İSTKA tarafından karşılanıyor. Bu projeyle sizlerin kitap okuması için 6 okulda, 6 kütüphane yaptık. Bunlar şu anda tamamlanmış durumda, sizleri bekliyorlar. Her şeyin başı okumaktan ve teknolojiden geçiyor." dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de bilginin ilim ve irfanla donatıldıkça anlam kazandığını söyledi.

Keskin, doğuştan gelen yeteneklerin çeşitli bilgilerle donatıldığı zaman değerli olduğuna işaret ederek, "İnsanlığın mirası kitabın sayfalarında değer kazanır ve yarınlara taşınır. Kültüre, sanata ve zengin kitap külliyatına sahip toplumlar, aynı zamanda teknolojiyi de üretirler. Kitabı ve sanatı ötekileştiren toplumların tarih sahnesinde var olması mümkün değildir." diye konuştu.

Bin yıllık Türk medeniyetinin en önemli hazinesinin kültür olduğuna dikkati çeken Keskin, "Hayata geçirilen her projenin kalıcılığı ancak çok okumak ve sorgulamakla gerçekleşir. İnsan ne kadar kendini keşfederse, o derece sorumluluğu artar. O derece insanlığa temas etme ihtiyacı hisseder. Okuyan düşünür, düşünen ise sorgular. Sorumluluklarımız ise bunun neticesinde bize yüklenir." ifadelerini kullandı.

TEBİLMER projesi kapsamında Sultanbeyli'deki altı okula kütüphane yapıldı. Son teknoloji ekipmanlar kullanılarak düzenlemeler yapılan kütüphanelerde Türkiye'de tanınan isimlerin fotoğrafları kullanılarak ayrı temalar oluşturuldu.

Okullara açılan öğrenme merkezleri için 20 personele eğitici eğitimi verilirken, merkezlerden 78 bin kişinin yararlanması hedefleniyor.

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