Sultanbeyli ilçesi sınırları içindeki Aydos Ormanında atlı polis ve drone destekli Covid-19 denetimi yapıldı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri tarafından 5 Eylül Cumartesi günü Aydos Ormanlarında Covid-19 denetimi yapıldı. Denetim, karadan atlı polisler ve havadan drone ile de desteklendi.

Denetimlerde ormanlık alanda bulunan kişilere kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca, Covid-19 önlemlerine uyup uymadıkları incelendi. Polisler, vatandaşlara piknik yapmamaları ve mangal veya ateş yakılmaması konusunda da uyarılarda bulundu. Polisler, ormanlık alandaki vatandaşlara Aydos Ormanlarında geçtiğimiz haftalarda çıkan yangınları da hatırlattı.

