HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aydos Ormanında atlı polis ve drone destekli Covid-19 denetimi

Aydos Ormanında atlı polis ve drone destekli Covid-19 denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 14:27 | Son Güncelleme

Sultanbeyli ilçesi sınırları içindeki Aydos Ormanında atlı polis ve drone destekli Covid-19 denetimi yapıldı.Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri tarafından 5 Eylül Cumartesi günü Aydos Ormanlarında Covid-19 denetimi yapıldı.

Sultanbeyli ilçesi sınırları içindeki Aydos Ormanında atlı polis ve drone destekli Covid-19 denetimi yapıldı.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri tarafından 5 Eylül Cumartesi günü Aydos Ormanlarında Covid-19 denetimi yapıldı. Denetim, karadan atlı polisler ve havadan drone ile de desteklendi.
Denetimlerde ormanlık alanda bulunan kişilere kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca, Covid-19 önlemlerine uyup uymadıkları incelendi. Polisler, vatandaşlara piknik yapmamaları ve mangal veya ateş yakılmaması konusunda da uyarılarda bulundu. Polisler, ormanlık alandaki vatandaşlara Aydos Ormanlarında geçtiğimiz haftalarda çıkan yangınları da hatırlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTrafikte çileden çıktı! "Çek arabanı buradan"Trafikte çileden çıktı! "Çek arabanı buradan"
Bir ilde daha vakalar tırmanışa geçti! Hızla artıyorBir ilde daha vakalar tırmanışa geçti! Hızla artıyor
Elon Musk’ın yeni projesi Neuralink ne demek?Elon Musk’ın yeni projesi Neuralink ne demek?
1/
En Çok Okunan Haberler
Doğruysa çok vahim! Koronadan değil ondan korkuyorlar
Doğruysa çok vahim! Koronadan değil ondan korkuyorlar
Cinsel ilişki videosu sızan ünlü futbolcunun eşinden Ronaldo itirafı
Cinsel ilişki videosu sızan ünlü futbolcunun eşinden Ronaldo itirafı
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Kan donduran olay! Boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü
Kan donduran olay! Boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü
Bergen'in mezarının kafes içinde olma nedeni yürekleri yaktı
Bergen'in mezarının kafes içinde olma nedeni yürekleri yaktı
İl genelinde flaş karar! HES kodu olmadan girilemeyecek
İl genelinde flaş karar! HES kodu olmadan girilemeyecek
İlginizi Çekebilir
MSB duyurdu: Türkiye ve KKTC'den Akdeniz'de ortak tatbikat
MSB duyurdu: Türkiye ve KKTC'den Akdeniz'de ortak tatbikat
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! 6 ile yeni hastaneler yapılacak
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! 6 ile yeni hastaneler yapılacak
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Diğer Haberler
Hatay Samandağ'da orman yangını! Alevler şehre yaklaştı, aracını alan yola çıktı
Alevler şehre yaklaştı, aracını alan bölgeyi terk ediyor
Sakarya'da 'Kürt kökenli işçilere saldırı' iddiasında yeni gelişme! O anları anlattı
'Kürt kökenli işçilere saldırı' iddiasında yeni gelişme!
Gazeteci Erbil Tuşalp hayatını kaybetti (Erbil Tuşalp kimdir?)
Gazeteci Erbil Tuşalp hayatını kaybetti
MBS, Pençe Operasyonları'nın bilançosunu açıkladı
Pençe Operasyonları'nın bilançosu açıklandı
Mersin için korkutan açıklama: Koronavirüs vakaları hızlı artıyor
Bir ilde daha vakalar tırmanışa geçti! Hızla artıyor
İstanbul'da çöp kamyonu dehşeti! O anlar kamerada
İstanbul'da çöp kamyonu dehşeti! O anlar kamerada
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.