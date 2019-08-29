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Aydos Ormanı’nda denetimli serbestlik yükümlüleri çevre temizliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 13:52 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı’nın ‘Denetimli serbestlik temiz çevre projesi’ kapsamında kamu yararına çalışma tedbirine tabi tutulan 55 denetimli serbestlik hükümlüsü ve yükümlüsü Pendik Aydos Ormanı’nda çevre temizliği yaptı.

Adalet Bakanlığı’nın ‘Denetimli serbestlik temiz çevre projesi’ kapsamında kamu yararına çalışma tedbirine tabi tutulan 55 denetimli serbestlik hükümlüsü ve yükümlüsü Pendik Aydos Ormanı’nda çevre temizliği yaptı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, “Amacımız, yeşil alanlarımıza sahip çıkmaktır, buralar ülkemizin akciğerleri” dedi.
Denetim serbestlik altında kamu yararına çalışma tedbirine tabi tutulan yükümlüler ile Kartal Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüleri, Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Denetimli serbestlik temiz çevre projesi’ kapsamında Pendik Aydos Ormanı Kule Yolu Mevkisinde çevre temizliği yaptı.

55 yükümlü ve hükümlü temizliğe katıldı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kartal Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ve Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen programa, Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Cumhuriyet Savcısı İdris Aksoy ile 30 kamuya yararlı işte çalışan denetimli serbestlik yükümlüsü ile 25 Kartal Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüsü katıldı.

“Amacımız yeşil alanlarımıza sahip çıkmaktır”
Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, “Adalet Bakanlığımızın başlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destek verdiği ‘Temiz Çevre’ projesi kapsamında tüm yurtta projeye destek veriyoruz, katkı sağlıyoruz. Bugün de Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün Pendik Orman İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenen Aydos Ormanlarını uygulama alanı olarak seçtik. Bu alanda 25 denetimli serbestlik yükümlümüz ve 30 tane de Kartal Açık Cezaevi hükümlümüz var. Amacımız, mesire alanlarında, yeşil alanlarda, piknik alanlarında temiz bir alana sahip olmaktır. Buralar ülkemizin akciğerleridir. Bu faaliyetlerimiz devam edecek. Denetim serbestlik faaliyet alanlarımız çerçevesindeki çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.
Denetimli serbestlik yükümlülerinden Aytekin Yüksekoğlu, “Çok gurur duyucu bir şeyler bunlar. Bu topraklar bizim topraklarımız. Biz yapmayacağız kimler yapacak. Bu işler gönüllülerin işleri. Etraf berbattı geldiğimizde, tekrar söyleseler gelirim temizlemeye” dedi.

“Doğa hepimizin, ilerde çocuklarımıza kalacak”
Yükümlülerden Tolga Satar da, “Buraya geldiğimizde buranın hali çok kötüydü. Vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını istiyoruz. Piknik alanlarında özelliklere yerlere çöp atmamalarını istiyoruz. Doğa hepimizin, ilerde çocuklarımıza kalacak. Biz buraya gönüllü olarak geldik, bundan çok memnunuz” diye konuştu.

“Burayı görünce çok üzüldük”
Halil Dinçer ise denetim serbestlik yükümlüsü olduğunu belirterek, “Cezaevinden yatmaktan iyidir, en azından işimizi yapıyoruz. Burada piknik alanlarımızda temizlik yapıyoruz. Aileler burada piknik yapıyorlar ama cam şişeleri yerlere atıyorlar. Atılmaması gerekiyor. Doğa mis gibi, esiyor. Temiz tutmamız gerekiyor. Biz buraya geldik, gördük tabi ki üzüldük” şeklinde konuştu.
Ormana atılan plastik şişe ve cam kırıklarının da aralarında bulunduğu atıklar toplanarak torbalara konuldu. Toplanan yaklaşık 3 ton atık Pendik Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi’ne gönderildi.

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