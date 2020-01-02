HABER
  4. Aydos Ormanı'nda kar yağışı

Aydos Ormanı'nda kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 09:23 | Son Güncelleme

AYDOS Ormanı'na kar yağdı.

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL (DHA) AYDOS Ormanı'na kar yağdı. Yağış nedeniyle bazı noktalarda beyaz örtü oluştu. Aydos Ormanı'nda sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı yerlerde beyaz örtü oluştu.
(FOTOĞRAF)

Vapurda panik anlar! Vapurda panik anlar!
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Araçlarınızın kış bakımını yaptırın, yolda kalmayınAraçlarınızın kış bakımını yaptırın, yolda kalmayın
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Bakan Kurum'dan flaş termik santral açıklaması

Bakan Kurum'dan flaş termik santral açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Muş'ta ayağı kırık at için ekipler seferber oldu

Herkes onun için seferber oldu!

İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Komşuda deprem!

Antalya'da iki garip yer! 'Acil toplanma alanı' yazıyor ama...

'Acil toplanma alanı' yazıyor ama...

Beşiktaş'ta feci kaza! Otomobilin çarptığı kadın minibüsün altında kalarak can verdi

Feci kaza! Otomobilin çarptığı kadın minibüsün altında kaldı

İzmir'de tek odalı evde yaşayan çift, yardım bekliyor

İzmir'de tek odalı evde yaşayan çift, yardım bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.