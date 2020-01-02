Aydos Ormanı'nda kar yağışı

\u00c7a\u011fr\u0131 \u00c7ALI\u015eKAN\/\u0130STANBUL (DHA) AYDOS Orman\u0131'na kar ya\u011fd\u0131. Ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle baz\u0131 noktalarda beyaz \u00f6rt\u00fc olu\u015ftu. Aydos Orman\u0131'nda sabah saatlerinde kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 etkili oldu. Baz\u0131 yerlerde beyaz \u00f6rt\u00fc olu\u015ftu.\n(FOTO\u011eRAF) Vapurda panik anlar! \u0130DO ve BUDO'nun baz\u0131 seferleri iptal edildiAra\u00e7lar\u0131n\u0131z\u0131n k\u0131\u015f bak\u0131m\u0131n\u0131 yapt\u0131r\u0131n, yolda kalmay\u0131n
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