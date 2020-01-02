Aydos Ormanı'nda kar yağışı

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL (DHA) AYDOS Ormanı'na kar yağdı. Yağış nedeniyle bazı noktalarda beyaz örtü oluştu. Aydos Ormanı'nda sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı yerlerde beyaz örtü oluştu.

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