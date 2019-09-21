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Aydos Ormanı’nda kilolarca çöp topladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 12:13 | Son Güncelleme

Aydos Ormanı’nda 21 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte kilolarca çöp toplandı.

Aydos Ormanı’nda 21 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte kilolarca çöp toplandı. Dünya Temizlik Günü’nde piknikçilerin bıraktığı manzara vatandaşları ise üzdü.
Kartal Belediyesi tarafından 21 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde Aydos Ormanı’nda çok sayıda vatandaşın katılımıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kartal Belediyesi Çevre Müdürü Dr. Dilek Kars, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Öğrenciler çuval çuval çöp toplarken, piknikçilerin bıraktığı çöpler gençleri üzdü. Temizleme çalışması ile ilgili konuşan Kartal Belediyesi Çevre Müdürü Dr. Dilek Kars, “Yeşilden vadiye bu yaşam bizim sloganıyla bu çalışmayı yapıyoruz. Mustafa Kemal’in ’Tabiata saygı aklın vicdanıdır.’ Bu sloganla yola çıktık. Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel, çevre konusunda oldukça vizyonu geniş bir başkan. Onun önceliğinde bu çalışmayı yapmaya devam ediyoruz. Dünya Temizlik Günü. Tüm dünya ile birlikte aynı anda temizlik gerçekleştiriyoruz” dedi.

Aydos Ormanı’nda kilolarca çöp topladılar

Aydos Ormanı’nda kilolarca çöp topladılar

Aydos Ormanı’nda kilolarca çöp topladılar

Aydos Ormanı’nda kilolarca çöp topladılar

Aydos Ormanı’nda kilolarca çöp topladılar

Aydos Ormanı’nda kilolarca çöp topladılar

Aydos Ormanı’nda kilolarca çöp topladılar

Aydos Ormanı’nda kilolarca çöp topladılar

Aydos Ormanı’nda kilolarca çöp topladılar

Aydos Ormanı’nda kilolarca çöp topladılar

Aydos Ormanı’nda kilolarca çöp topladılar

Aydos Ormanı’nda kilolarca çöp topladılar

Aydos Ormanı’nda kilolarca çöp topladılar

Aydos Ormanı’nda kilolarca çöp topladılar

Aydos Ormanı’nda kilolarca çöp topladılar

Aydos Ormanı’nda kilolarca çöp topladılar

Aydos Ormanı’nda kilolarca çöp topladılar

Aydos Ormanı’nda kilolarca çöp topladılar

Aydos Ormanı’nda kilolarca çöp topladılar

Aydos Ormanı’nda kilolarca çöp topladılar

Aydos Ormanı’nda kilolarca çöp topladılar

Aydos Ormanı’nda kilolarca çöp topladılar

Aydos Ormanı’nda kilolarca çöp topladılar
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