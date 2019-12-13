Aydos Ormanı'nı yaktığı iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı

Özden ATİK / İstanbul, DHA- PENDİK'teki Aydos Ormanı'nı 19 Eylül tarihinde PKK terör örgütü adına yaktığı iddiasıyla müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Yakup Akman hakim karşısına çıktı. Sanığın suçlamayı kabul etmediği duruşmada, olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yakup Akman getirildi. Sanık Yakup Akman savunmasında, sürekli aynı yerde alkol aldığını, olay günü de alkol içmek için orada bulunduğunu söyledi. Sanık Akman, "Alkol almadan önce karşı tarafta iki kişiyi gördüm ama hep insanlar geldiği için aldırmadım. Bir süre sonra birkaç metre önümde duman çıktı, ancak aldırış etmedim. Duman yükselmeye başlayınca iki kişinin orada olmadığını gördüm. İtfaiyeyi, polisi ve sağlık ekiplerini aradım. O sırada panikle aşağıya doğru indim. Ekipler gelince yanlarına gittim, ifade vermen lazım dediler. Ormanın çıkışında 4 ekip otosu vardı. Bir anda fotoğraflarım çekildi. Emniyete götürüldüm" dedi. Mahkeme başkanı, örgüt adına faydalı bilgiler verirse hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanacağını belirtmesi üzerine Yakup Akman, örgütle bağlantısı olmadığını söyleyerek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirtti. Sanık Akman, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ise kabul ettiğini söyledi. Sanık Akman'ın avukatı ise müvekkili hakkında bilinçli olarak linç kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü.