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Aydos Ormanı'nı yaktığı iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 15:50 | Son Güncelleme

Özden ATİK / İstanbul, DHA- PENDİK'teki Aydos Ormanı'nı 19 Eylül tarihinde PKK terör örgütü adına yaktığı iddiasıyla müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Yakup Akman hakim karşısına çıktı.

Özden ATİK / İstanbul, DHA- PENDİK'teki Aydos Ormanı'nı 19 Eylül tarihinde PKK terör örgütü adına yaktığı iddiasıyla müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Yakup Akman hakim karşısına çıktı. Sanığın suçlamayı kabul etmediği duruşmada, olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yakup Akman getirildi. Sanık Yakup Akman savunmasında, sürekli aynı yerde alkol aldığını, olay günü de alkol içmek için orada bulunduğunu söyledi. Sanık Akman, "Alkol almadan önce karşı tarafta iki kişiyi gördüm ama hep insanlar geldiği için aldırmadım. Bir süre sonra birkaç metre önümde duman çıktı, ancak aldırış etmedim. Duman yükselmeye başlayınca iki kişinin orada olmadığını gördüm. İtfaiyeyi, polisi ve sağlık ekiplerini aradım. O sırada panikle aşağıya doğru indim. Ekipler gelince yanlarına gittim, ifade vermen lazım dediler. Ormanın çıkışında 4 ekip otosu vardı. Bir anda fotoğraflarım çekildi. Emniyete götürüldüm" dedi. Mahkeme başkanı, örgüt adına faydalı bilgiler verirse hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanacağını belirtmesi üzerine Yakup Akman, örgütle bağlantısı olmadığını söyleyerek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirtti. Sanık Akman, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ise kabul ettiğini söyledi. Sanık Akman'ın avukatı ise müvekkili hakkında bilinçli olarak linç kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü.

KEŞİF YAPILACAK

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Tanıkların dinlenmesine karar veren mahkeme, Orman Genel Müdürlüğü vekilinin davaya katılma talebini kabul etti. Olay yerinde keşif yapılmasını da kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı. İddianamede 15.51 ile 18.12 saatleri arasında Pendik'te olduğunun tespit edilen sanık Yakup Akman'ın saat 17.49'da 112 Acil Servis'i, saat 17.50'de ise 110 Yangın İhbar hattını ve 155 Polis İmdat'ı arayarak Aydos Ormanı'nda yangın başladığı ihbarında bulunduğu kaydedildi. Sanığın yangını çıkardığı için kendisini görenler olduğu fark edince olay yerinden ayrıldığı ve PKK terör örgütüne yakın olan sosyal medya hesabından yangının üstlenildiği de yer aldı. İddianamede, sanık Yakup Akman'ın PKK/KCK terör örgütünün yönlendirmesiyle Aydos Devlet Ormanı'nda 150 adet fıstık çamı ile 4 bin 685 metrekare alanın yanmasına neden olduğu belirtildi. 24 Eylül 2019'da tutuklanan sanık Akman'ın "Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş silahlı terör örgütü adına devlet ormanı yakma" suçundan müebbet, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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